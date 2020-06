"Wir unternehmen eine Reise, um unsere Erde besser kennenzulernen", sagt die Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven, Professor Antje Boetius. Es gehe an diesem Abend darum, wie sich die Wissenschaft mit den großen Fragen, mit dem einen Planeten – der einen Heimat – beschäftige. Zum einen "sind etwa unter der Oberfläche der Ozeane noch über eine Millionen Arten zu entdecken und bei den Insekten könnten es sogar bis zu 10 Milliarden sein", sagt die Meeresbiologin in der Ulrichskirche in Halle am 19. Juni 2020 zum Start des Silbersalz-Festivals. Das findet in diesem Jahr aufgrund der Corona-Krise vorerst nur online und damit per Videostream statt. Der Planet sei noch lange nicht vollständig erforscht, sagt Boetius. Dabei sei dennoch klar, dass er sich sehr stark wandelt – durch den Menschen. So sei nur noch ein Viertel des ursprünglichen Waldes vorhanden und der Mensch produziere mehr CO2 als alle Vulkane.