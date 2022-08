Glutnester gehören zu Bränden immer dazu

Dazu blieben auch Glutnester, die noch nach Tagen wieder aufflammen können, ein Problem, erklärt Prof. Müller. Denn Glutnester gehören zu Waldbränden immer dazu, auch in Deutschland. "Wir haben so etwas, wenn Moorkörper unterirdisch schwelen, alte Stubben im Tiefland oder andere Anreicherungen von organischen Materialien, in Felsspalten und dergleichen", so Müller. Allerdings ist die Intensität bei uns sehr viel geringer, anders als in Regionen, in denen diese Anreicherung von organischem Material zum Ökosystem dazugehört, und wo es daher noch nach Monaten oder Jahren zu Zombie-Waldbränden kommen kann, "wie das etwa in den Rocky Mountains ist, in den Tundra-Gebieten oder in Skandinavien".

Beim Totholz schlägt der Experte einen Kompromiss vor zwischen dem Holz, das entfernt werden sollte, weil es als Brennmaterial dienen kann und jenem, das zu einem gesunden Wald dazu gehört und daher liegen bleiben sollte: "Ein Ausdünnen des Brennmaterials empfiehlt sich dort, wo man den Brand stoppen will - also an Wegen, mitten im Wald ist es eher nicht sinnvoll."

Bei der Waldbranderkennung sind wir in Deutschland spitze

Letztlich möchte Prof. Müller auch einen Dank aussprechen an die Feuerwehrleute, die die meisten Brände bisher in den Griff bekommen haben und betont: "Bei der Waldbranderkennung sind wir in Deutschland spitze." Probleme bei der Brandbekämpfung gebe es hierzulande eigentlich nur in Gebirgslagen und dort, wo Munition lagert. Denn dort dürfe oder könne man nicht so schnell löschen, wie man möchte. In diesen Fällen könnten in Zukunft autonome Bekämpfungssysteme helfen sowie eine andere Waldstrukturierung, etwa indem Wege verlegt werden.