Zentrale Forschungsfrage: Sind diese Ablagerungen gefrorene Reste von Flüssigkeit, die durch die Aufprallenergie des Einschlagskörpers erst geschmolzen und später wieder gefroren ist? Oder gibt es ein größeres unterirdisches Reservoir, aus dem fortwährend Flüssigkeit an die Oberfläche aufsteigt? Die neuen Daten enthüllten jetzt, dass die gefrorene Sole Hydrohalite enthält, einen Stoff, der in marinem Eis häufiger vorkommt. Weil der Stoff an der Oberfläche von Ceres sehr flüchtig ist, halten die Forscher sein Vorkommen für so etwas wie den Pulverdampf an der Mündung einer Schusswaffe, also für den deutlichen Hinweis auf Aktivität in der jüngeren Zeit.