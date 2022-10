Wasser besteht aus Wasserstoff und Sauerstoff. Der Sauerstoff stört in diesem Fall – ihn zu entziehen ist aber ein komplexer Prozess. Die Chemikerinnen und Chemiker aus Würzburg hatten dazu bereits vor einigen Jahren erfolgreich eine Art künstliches Enzym gebaut. So ein Enzym funktioniert als Katalysator, also Reaktionsbeschleuniger und kann die Wasserspaltung erledigen. Basis dafür ist Ruthenium, ein chemisches Element, das zu den Übergangsmetallen gezählt wird und auch für Katalysen eingesetzt wird.

Den Forschenden der Uni Würzburg ist es jetzt gelungen, die Reaktion effizient ablaufen zu lassen. Dabei wurden sogar ähnlich hohe Aktivitäten wie im natürlichen Vorbild, also in Pflanzen erreicht. Damit ist ein weiterer Schritt zum langfristigen Ziel der Gruppe getan: Der Katalysator soll dann in ein künstliches Bauteil eingebaut werden, das mit Sonnenlicht Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff zerlegt. Das sei allerdings nicht so lapidar wie es klingt und brauche noch seine Zeit, so die Forschenden. Dafür müsse der Katalysator "mit weiteren Komponenten zu einem funktionierenden Gesamtsystem gekoppelt werden – mit lichtsammelnden Farbstoffen und mit sogenannten Reduktionskatalysatoren."