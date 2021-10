Es ist längst bekannt, dass Covid-19 nicht nur eine Atemwegserkrankung ist und die Lunge befällt. Sars-CoV-2 kann in alle Organe vordringen und dort große Schäden anrichten. Das Gehirn ist eines von ihnen und rückt immer wieder in den Fokus von Wissenschaftler:innen, denn über 80 Prozent der Covid-19-Patient:innen mit schwerem Verlauf weisen laut dem Fachportal Nature neurologische Symptome wie Gedächtnisverlust, Vergesslichkeit oder sogar Schlaganfälle auf. Corona kann das Gehirn massiv beeintrachtigen . Vor allem ältere Erwachsene sind besonders anfällig dafür. Doch auch jüngere Menschen sind davon vermehrt betroffen. Das fanden jetzt Forschender der School of Medicine at Mount Sinai in New York heraus.

Was genau Sars-CoV-2 im Gehirn anrichtet, wurde bereits in anderen Studien erforscht. So zum Beispiel stellten Forschende der University of California in San Francisco in einem Preprint fest, dass das Coronavirus die sogenannten Sternzellen, die Astrozyten, im Gehirn befallen. Diese steuern eine Reihe von Aufgaben im Gehirn. Man nimmt an, dass diese geschädigten Zellen für Beschwerden wie das Fatigue-Syndrom oder den "Brain fog", also den berüchtigten Nebel im Gehirn, verantwortlich sind.