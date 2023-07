Sarah Giese aus Lüderitz in der Altmark zu Gast in Namibia. Bildrechte: Sarah Giese "Sie haben so viel Potenzial", sagt Sarah Giese über die Partner in Afrika. Giese ist Leitende Lehrkraft an der Grundschule im altmärkischen Lüderitz und war bei der Reise mit dabei. Die Natur, die Flora und Fauna seien wunderschön. Auf einer Insel in der Lüderitzbucht leben Pinguine und Flamingos zusammen – einmalig. Und die Stadt sei faszinierend. Vor allem die historischen Häuser, die Kirche, die deutschen Straßennamen. Die Überbleibsel der deutschen Kolonialisierung im ausgehenden 19. Jahrhundert sind bis heute an jeder Ecke sichtbar – aber auch die Armut. Es gibt keine genau erhobenen Zahlen, man geht jedoch von rund 50 Prozent Arbeitslosigkeit aus. "Dennoch leben so viele motivierte Menschen in Lüderitz, die aus wenig viel machen", schildert Giese ihre Eindrücke.

Dieser Gedanke ist leicht in die Altmark zu übertragen. Die strukturschwache Region im Norden von Sachsen-Anhalt ist dünn besiedelt und hat wenig Industrie. Dafür wächst seit Jahren die Menge der aus erneuerbaren Quellen erzeugten Energie. Im Landkreis Stendal, in dem sich das Dorf Lüderitz befindet, ist schon im Jahr 2020 rund fünfmal so viel Energie aus Windkraft, Photovoltaik und Biomasse produziert worden, wie die dort lebenden Menschen selbst benötigen. Den größten Anteil daran macht die Windenergie aus, etwa 80 Prozent. Ein weiterer Ausbau soll folgen.

Windkraft im Landkreis Stendal In Sachsen-Anhalt gibt es derzeit 2.807 Windenergieanlagen. Im Landkreis Stendal drehen sich aktuell 376 Windkrafträder allein im 5-Kilometer-Umkreis um Lüderitz 45.



Auch die Lüderitzer in der Altmark möchten von neuen Energien profitieren. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Mit jedem neuen Projekt fragen sich allerdings viele Altmärker, was sie selbst davon haben. Denn mehr als weitere "Windmühlen" vor der Nase und mit Solarmodulen zugepflasterte Äcker bringe ihnen die Energiewende nicht, so die Kritiker.



"Wir stehen beim Thema Beteiligung bei null, genau wie unsere Partner im afrikanischen Lüderitz", sagt Andreas Brohm (parteilos). Er ist der Bürgermeister der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte, zu der Lüderitz gehört. In Dänemark gebe es das Konzept, dass jedes zehnte Windrad den Einwohnern zugutekomme – die Gewinne also in die lokale Entwicklung, in Kitas, Schulen, Gehwege fließen könnten. In Deutschland sei es kompliziert, sagt Brohm. Das mache es derzeit so schwierig, neue Projekte für Photovoltaik oder Windenergie starten zu können.

Das Problem ist auch im zuständigen Ministerium in Magdeburg längst erkannt worden. "Wir erleben den Unmut in der Bevölkerung, dass man nichts davon hat", sagte Energieminister Armin Willingmann (SPD) bereits im März dem MDR und kündigte einen Gesetzentwurf an. Das neue Gesetz soll eine Beteiligung der Einwohner an neuen regenerativen Energieanlagen regeln. Der Minister denkt dabei an Modelle, die finanzielle Anreize sowohl für Kommunen als auch für Bürgergenossenschaften schaffen.

Indes könnte das Projekt auch die Probleme der Gemeinde mit der Wasserversorgung entschärfen. Die Planer wollen von dem entsalzten Wasser, das für die Wasserstoff-Produktion notwendig ist, einen kleinen Teil für die Trinkwasserversorgung der Stadt abzweigen.