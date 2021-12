Nuvaxovid von Novavax dagegen ist ein sogenannter Protein-Impfstoff. Auch hier steht das Spikeprotein vom Coronavirus im Mittelpunkt. Aber es wird nicht erst in den menschlichen Zellen gebildet, sondern schon in den Impfstofffabriken. Hier bauen gentechnisch veränderte Bakterien die Spikeproteine, die dann gereinigt und mit einem Impfstoffverstärker (Adjuvant) gespritzt werden. Die Menschen bekommen auf diese Weise die Bestandteile echter Coronaviren. Der Verstärker ist in diesem Fall Matrix-M, ein organisches Molekül, das die Immunabwehr zusätzlich provoziert. So regt es die Bildung von Antikörpern und T-Zellen gegen das Spikeprotein zusätzlich an.