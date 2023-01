Wenn man das Universum auf eine Waage legen könnte, dann würde – nach allem, was wir heute wissen – die Waage 10 hoch 54 Kilogramm anzeigen. Abgesehen davon, dass die Waage nicht so viele Stellen anzeigen könnte, würden wir auch gar nicht wissen, wie diese Zahl heißt. Wir müssten sagen: Das Universum wiegt eine Million Quadrillionen Quadrillionen Kilogramm. Also alles zusammen, was eine Masse hat: Alle Galaxien, alle Sterne, alle schwarzen Löcher, der Mond die Erde, ihr Auto, ihr Fahrrad und ihre Brille. Alles zusammen "10 hoch 54 kg". Nun steht die Frage im Raum, woher können wir überhaupt wissen, wie schwer das Universum ist, wenn wir nicht einmal genau wissen, wie viel das gesamte Wasser in der Nordsee wiegt?

Masseberechnung über Geschwindigkeit

Im Detail sind solche Messungen schwierig, sagt Prof. Matthias Steinmetz, wissenschaftlicher Vorstand am Leibniz-Institut für Astrophysik in Potsdam, aber wenn man größere Systeme messe, bekomme man die Gesamtmassen sehr gut ausgerechnet: "Das wissen wir genau, wie wir die relativ schnell bekommen." Steinmetz zufolge werden unter anderem die Monde beobachtet. So würde etwa die Geschwindigkeit, mit der die Monde den Jupiter umkreisen, etwas über die Massen aussagen. Auch die Geschwindigkeit, mit der die Erde um die Sonne kreise, sei bekannt. Auf diese Weise könne man "Massen im Universum von einzelnen Objekten – Sterne, Planeten, Galaxien, Galaxienhaufen – noch ganz gut bestimmen. Aber die Gesamtmasse – das wird knifflig."

Knifflig schon, aber eben nicht unmöglich. Denn da gibt es einen Trick, sagt der Astrophysiker Hendrik Hildebrandt, Professor an der Ruhr-Universität Bochum. Er beschäftigt sich vor allem damit, wie die Materie in dem uns bekannten Teil des Universums verteilt ist. Das sei nämlich ziemlich gleichmäßig, erklärt Hildebrandt: "Das Universum ist glücklicherweise hochsymmetrisch. [Es] hat diese Eigenschaften [der] gleichförmigen Anfüllung mit Materie und schaut in alle Richtungen ziemlich gleich aus." Nur aufgrund dieser hohen Symmetrie könne man überhaupt Kosmologie betreiben und die Methode anwenden, dass man sich einzelne Abschnitte als Stichproben des Universums anschaue, deren Dichte messe und das Ergebnis auf die gesamte Masse des beobachtbaren Universums hochrechne, so der Astrophysiker.