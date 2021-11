Es ist eine der am schwierigsten zu lernenden Sprachfähigkeiten, die Syntax komplexer Sätze zu verstehen – also den Aufbau und die Gliederung. Was beeinflusst also, ob wir das gut können oder ob wir bei komplizierten Satzkonstruktionen eher aussteigen? Forschende sind schon länger davon ausgegangen, dass für so eine komplexe Sache wie die Sprache ganze Gehirn-Netzwerke mobilisiert werden müssen. Bei den Forschungen dazu wurde 2019 ein interessantes Phänomen entdeckt: Es schien einen Zusammenhang zwischen besonders guter Werkzeugnutzung und guten syntaktischen Fähigkeiten zu geben.

Dieselben neuronalen Muster in den Basalganglien

Ein französisch-schwedisches Forschungsteam hat sich nun genau angeschaut, ob es da tatsächlich einen direkten Zusammenhang gibt und wie der entsteht. Sie konnten nachweisen, dass beide Fähigkeiten auf denselben neurologischen Prozessen beruhen, die sich auch in derselben Region unseres Gehirns befinden. Die Erkenntnisse hat das Team im Fachmagazin Science publiziert.

Wer mit Werkzeugen arbeitet, verbessert gleichzeitig auch seine Sprachfähigkeiten. Bildrechte: dpa Die Forschung legte bereits nahe, dass Hirnareale, die bestimmte sprachliche Fähigkeiten wie die Verarbeitung von Wortbedeutungen steuern, auch an der Steuerung der Feinmotorik beteiligt sind, schreibt das Forschungsteam. Bisher haben die Bildgebungsverfahren aber keine Beweise für solche Verbindungen im Gehirn offenbart. Trotzdem habe viel für diesen Zusammenhang gesprochen: Die Paläo-Neurobiologie habe etwa gezeigt, dass die Gehirnregionen, die mit Sprache verbunden sind, sich bei unseren Vorfahren ausgerechnet dann besonders stark entwickelt hatten, wenn es einen "technologischen Boom" gegeben hatte – also dann, wenn Werkzeuge sich immer weiter verbreiteten.

Syntaxübungen und Arbeit mit der Zange im MRT

Bereits in einer früheren Untersuchung konnte ein Teil des französisch-schwedischen Forschungsteams zeigen, dass Menschen, die im Umgang mit Werkzeugen besonders geübt sind, im Allgemeinen auch besser mit den Feinheiten der schwedischen Syntax umgehen konnten. Also machten sie an dieser Stelle weiter: Das Forschungsteam entwickelte eine Reihe von Experimenten zur Verhaltensmessung, die sich auf bildgebende Verfahren stützten.

Auf MRT-Bildern können Forscher die beanspruchte Hirnregion sehen. Bildrechte: imago images/Panthermedia Genauer gesagt, schoben die Forschenden ihre Probandinnen und Probanden in einen Magnetresonanztomographen – kurz MRT. Dort sollten sie zum einen ein motorisches Training mit einer 30 Zentimeter langen Zange absolvieren und zum anderen Syntaxübungen in französischer Sprache. So konnte das Team die bei den Aufgaben aktiven Gehirnregionen beobachten und abgleichen, welche Gehirnnetzwerke bei beidem aktiv sind. Fündig geworden sind sie einer Hirnregion, die als Basalganglien bezeichnet wird.

Fähigkeiten beeinflussen sich gegenseitig

Nach dieser Entdeckungen ist den Forschenden eine Idee gekommen: Wenn diese beiden Fähigkeitstypen dieselben Gehirnressourcen verwenden, wäre es dann möglich, die eine Fähigkeit zu trainieren, um die andere zu verbessern? Verbessert also das motorische Training mit der mechanischen Zange das Verständnis von komplexen Satzkonstruktionen? Und tatsächlich: In einem zweiten Schritt konnten die Forschenden zeigen, dass das offenbar wirklich passiert.