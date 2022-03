Am 6. März 1978 stirbt der DDR-Funktionär Werner Lamberz bei einem Hubschrauberabsturz in Libyen. Der Politiker, der als Nachfolger des Staats- und Parteichefs Erich Honecker gilt, war der Leiter der Abteilung Agitation und Propaganda und Mitglied des Politbüros des ZK der SED. In Libyen verhandelte er als Sonderbotschafter für afrikanische Länder mit Revolutionsführer Muammar al-Gaddafi.

Am 6. März 1967 beginnt die Flucht von Stalins Tochter Swetlana Allilujewa in die USA. Swetlana, 1926 in Moskau geboren, war das jüngste Kind Josef Stalins. Nach dem Tod des Vaters nahm sie 1953 den Nachnamen ihrer Mutter an. Für eine Reise nach Indien darf sie die Sowjetunion, unter Beobachtung, verlassen. Sie nutzte die Gelegenheit, um im Westen zu bleiben. Sie beantragt Asyl in der amerikanischen Botschaft in Neu-Delhi. Über Rom und die Schweiz kommt sie in die USA. Das Ereignis ist damals eine Sensation. In den USA verfasste sie zwei autobiografische Bücher, in denen sie die Sowjetunion heftig kritisiert – sie werden zu Bestsellern. Die viermal verheiratete Frau und Mutter von drei Kindern lebt später in Großbritannien, der Sowjetunion und kehrt in den 1990er-Jahren in die USA zurück. Im Bundesstaat Wisconsin stirbt sie verarmt am 22. November 2011 im Alter von 85 Jahren. Swetlana Allilujewa 1969. Bildrechte: IMAGO / United Archives International

Am 6. März 1951 erlauben die West-Alliierten der Bundesrepublik die Wiederbegründung des Auswärtigen Amtes nach dem Zweiten Weltkrieg. Die BRD erhielt somit das Recht, Beziehungen zu den anderen Staaten zu pflegen. Der Begriff "Auswärtiges Amt" geht bis ins Jahr 1870 zurürck. Bis heute hat sich der Name für das deutsche Außenministerium gehalten. Bildrechte: IMAGO / Sven Simon