Wie es Panikrocker Udo Lindenberg mit den zehn Geboten hält, ist ab Montag in der Sankt Severi-Kirche in Erfurt zu sehen. Anlässlich des Katholikentages werden in der Ausstellung 24 Bilder aus der Serie "Udos 10 Gebote" präsentiert.

"Udos 10 Gebote": Likörelle wider den Weltuntergang

Laut Generalsekretär Monsignore Georg Austen vom Bonifatiuswerk ist die Ausstellung nicht nur etwas für Christinnen und Christen. Er sagte MDR KULTUR, Lindenbergs zeitgemäße Interpretation mit leichtem Pinselstrich in "Likörell-Technik" laden dazu ein, "diese Urkunde des Glaubens" neu zu lesen und darin Angebote für das Leben und die Beziehungen von Menschen heute zu entdecken.

So habe Lindenberg zum Beispiel zum Gebot "Du sollst nicht lügen" das Bild einer Schlange kreiert, die sich um den Hals eines Menschen wickle. Das ist laut Austen ein passendes Bild. Denn wenn man nicht die Wahrheit erzähle oder Fake-News verbreite, könne man andere damit im wahrsten Sinne des Wortes ab- oder erwürgen, erläutert er im Gespräch mit MDR KULTUR. Andere "Likörelle" zeigten Stau-Kolonnen auf der Autobahn zum heiligen Feiertag oder einen einsamen Propheten, der auf eine Welt in Flammen blicke.

Lindenberg stoße auf seine Art an, über die biblischen Gebote nachzudenken, aber angesichts der dramatischen Weltveränderungen "eben auch ins Handeln zu kommen", so Austen. Für Lindenberg seien die zehn Gebote eine Inspiration, für Leben, Menschenwürde und Solidarität einzutreten. Gerade angesichts der lebensvernichtenden Machenschaften heute, betont der Generalsekretär des Bonifatiuswerks. Lindenberg habe mal gesagt: "Die Welt steht in Flammen, aber wir sind keine Marionetten!"

Spenden für Kinderheim im Eichsfeld und UNICEF-Projekt in Bangladesch

Austen zufolge arbeitet das katholische Bonifatiuswerk schon länger mit dem Maler und Musiker zusammen. Nach Paderborn und dem Katholikentag 2018 in Münster, wo in nur zwei Wochen rund 58.000 Menschen "Udos 10 Gebote" sahen, wird die Ausstellung nun bis zum 9. Juni in Erfurt gezeigt. Der Eintritt ist frei. Um Spenden für karitative Projekte wird gebeten. Konkret unterstützt werden damit diesmal die Mutter-Kind-Einrichtung und das Kinderheim "Haus Teresa" in Kirchworbis sowie die UNICEF-Hilfe für Rohingya-Kinder im größten Flüchtlingslager der Welt in Bangladesch.

Lindenberg engagiert sich seit mehr als 20 Jahren für das UN-Kinderhilfswerk. Seit 2011 gestaltet er jedes Jahr eine UNICEF-Weihnachtsgrußkarte in seiner berühmten "Likörell-Technik". Außer Farbe kommt bunter Alkohol wie Blue Curaçao oder Eierlikör zur Anwendung.

Bonifatiuswerk und Katholikentag 2024 in der Diaspora

Das Hilfswerk kümmert sich im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz unter anderem um Katholikinnen und Katholiken in Regionen, in denen sie eine Minderheit von weniger als fünf Prozent der Gesamtbevölkerung bilden.

Der Katholikentag in Erfurt steht ab 29. Mai unter dem biblischen Leitwort "Zukunft hat der Mensch des Friedens". Veranstalter ist das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK). Der Dachverband der katholischen Laien bereitet das alle zwei Jahre stattfindende Großevent gemeinsam mit dem jeweils gastgebenden Bistum vor. In Erfurt werden bis 2. Juni rund 20.000 Besucherinnen und Besucher erwartet, hunderte Veranstaltungen sind geplant beim 103. Katholikentag in einem Bundesland, in dem der Anteil der Katholiken bei nur sieben Prozent liegt.