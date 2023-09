Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Bildrechte: imago images/Political-Moments

Jedes Jahr lädt der Bundespräsident in einem anderen Bundesland zu einem großen Benefizkonzert zugunsten sozialer Zwecke ein. In diesem Jahr ist die Veranstaltung zu Gast in Leipzig: Das MDR-Sinfonieorchester spielt am 22. Oktober ab 11 Uhr unter Leitung von Enrico Delamboye in einer Spendengala – live übertragen in Das Erste. Das Konzertprogramm steht unter dem Motto "Radiomusik": Es bringt die großen Jubiläen der MDR-Spielzeit 2023/24 auf die Showbühne und beleuchtet die Stimmung und den Geist der Anfangszeit des Radios und der Gründungsjahre der MDR-Ensembles. Zu hören sind unter anderem Werke von Leonard Bernstein, Pavel Haas, Erwin Schulhoff und Ernst Krenek, solistisch sind die Saxofonistin Asya Fateyeva und der Schauspieler und Sänger Max Müller zu erleben. Durch das Programm führt die Moderatorin Siham El-Maimouni.