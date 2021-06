Von Proben in Stimmgruppen und mit dem ganzen Orchester über unzählige Telefonate und Konferenzen bis zur Einrichtung der Mikrofone und Kameras: Was alles nötig ist, bis ein Konzert der MDR-Ensembles beginnen kann, zeigt die Dokusoap "Hollywood in Hoyerswerda - die vielen Saiten des MDR-Sinfonieorchesters" über die Vorbereitungen zum Eröffnungskonzert des MDR-Musiksommers 2021. Ein Filmteam hat die Mitglieder des MDR-Sinfonieorchesters, Orchestermanager Heiner Louis und Kollegen der Tontechnik bei ihrer Arbeit begleitet. Ab dem 26. Juli gibt es jeden Abend ab 19.50 Uhr eine neue Folge im MDR FERNSEHEN. Vorab sind hier die ersten Videos mit einzelnen Mitwirkenden zu sehen.