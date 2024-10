Das Steigerlied aus dem Erzgebirge, eine riesige Weihnachtspyramide mit Bergbaumotiven und der Comic-Erpel Dagobert Duck, der durch Bergbau seinen Reichtum erlangte. Diese unterschiedlichen Kulturgüter haben ihren Platz in der neuen Ausstellung des Chemnitzer Museums gefunden. Denn für das dreiköpfige Kuratorenteam um Projektleiter Jens Beutmann ist klar, dass die Ausstellung nicht nur den Bergbau selbst darstellen soll, sondern auch, was er in der Gesellschaft bis heute bewirkt. Darum ist "Silberglanz und Kumpeltod" keine Schau, die nur die Technik des Bergbaus zeigt.

Bildrechte: LfA/smac, Laura Frenzel