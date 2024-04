Die Neue Sächsische Galerie hat unter anderem die Chemnitzer Kunstszene der 50er-Jahre in einer Sonderausstellung genau betrachtet. Nun sollte die Kunstschaffen der 60er-Jahre folgen – was schwieriger war, als gedacht. In dieser Zeit wurde in der DDR gerade klar gemacht, was zeigbar war und was nicht in den neuen Staat passte. Viele Kunstschaffenden reagierten darauf mit Rückzug ins Private. Und so überrascht die Ausstellung "Die gespaltene Generation" mit ganz unterschiedlichen Bildern, die mal bunt, mal etwas melancholisch oder seltsam unpolitisch sind. Dem gegenüber stehen Design-Arbeiten von Harry Scheuner oder Clauss Dietel, die mehr Freiheiten genossen und so auch mehr Raum für Optimismus hatten.