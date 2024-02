In Chemnitz eröffnet am Samstagabend die Ausstellung "Vier Frauen. Vier Lebensläufe", die das Schaffen von vier DDR-Fotografinnen zeigt.

Zu sehen sind bis 9. Juni 80 Werke, die die weibliche Seite der DDR-Fotografie in den Fokus rücken.

Die Schwarz-Weiß-Fotografien von May Voigt, Evelyn Krull, Gerdi Sippel und Christine Stephan-Brosch sind wie eine Zeitreise, sie erzählen nuancenreich vom Leben in einem verschwundenen Land.

"Vier Frauen": Fotografieren in der DDR

Aber mit den drei anderen, deren Werke in der Schau "Vier Frauen. Vier Lebensläufe – Fotografieren in der DDR" zu sehen sind, konnte die Kuratorin der Schau, Johanna Gerling, die selbst gerade mal 28 ist und keine eigenen Erinnerungen an dieses Land haben kann, ausführlich sprechen. So konnte sie nicht nur in die schwarz-weißen Bilderwelten eintauchen, sondern auch vieles über die Zeit und Umstände ihres Entstehens erfahren. Aus erster Hand, was viel zum Gelingen der Ausstellung beitrug.

Besondere Akt-Fotografien von Evelyn Krull

Der erste Blick gehört der 1942 in Breslau geborenen und in Dresden aufgewachsenen Evelyn Krull und ihren frühen Aktfotografien aus den 1970er-Jahren. Scheinen die zunächst noch von der besonders in der Zeitschrift "Das Magazin" gepflegten Ästhetik geprägt, verändern sie sich später deutlich. Die Erotik verliert ihre Vordergründigkeit. Bildrechte: Evelyn Krull / Foto: Frank Krüger

Die Fotografin zeigt in ihrer Luvos-Heilerde-Serie menschliche Nacktheit in nahezu archaischen Momenten, später baut sie fast konstruktivistische Arrangements aus Körpern und Materialien.

Gerdi Sippel: Alltagsmoment und Ewigkeit

Im nächsten Raum empfangen uns die Kohlenträger von der Henrietten-Straße. Äußerlich wilde Kerle sind das, die mit müden Blicken in die Kamera von Gerdi Sippel schauen. Die 1951 in Chemnitz geborene ehemalige Tänzerin, die an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig ein Fernstudium für Fotografie absolvierte, fand viele ihrer Motive in der Arbeitswelt. Sei es die von Künstlern oder Kohleträgern. Bildrechte: Gerdi Sippel / Foto: Frank Krüger

In einer fast schon ikonischen Aufnahme aus der Vogelperspektive ihres Ateliers hat sie 1983 einen einsamen Straßenbauarbeiter beim Verteilen von Rollsplitt zu einem ganz großen, wie choreografiert scheinenden Auftritt für die Ewigkeit verholfen. Hier wird ein Alltagsmoment zur großen Kunst.

Christine Stephan-Brosch: Menschen und Bäume im Porträt

Bleibt als vierte Position das Werk von Christine Stephan-Brosch. Die 1939 im sächsischen Ebersbach geborene Fotografin beeindruckt mit ihren Porträts. Bilder von Menschen und Bäumen, die in ihrer Unmittelbarkeit und Lebensnähe ihresgleichen suchen. Bildrechte: Christine Stephan-Brosch / Foto: Frank Krüger

Wir schauen fremden Menschen oder bekannten Künstlern in die Augen, oder besser noch, werden von diesen in den Blick genommen. Man könnte meinen, dass hier so etwas wie der berühmte Funke überspringt.

Lohnende Zeitreise in ein verschwundenes Land

Bleibt festzuhalten: Vier Frauen, vier Lebensläufe und viele Fotos aus einem Land, das die einen noch kennen mögen und die anderen dank dieser Ausstellung aus einem besonderen Blickwinkel kennenlernen können.

