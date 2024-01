Bildrechte: Slg und Stiftung Horn im Schloss Gottorf, Schleswig © VG Bild-Kunst Bonn 2023

Malerei, Geschichte, Puppen Sehenswerte Ausstellungen in Halle, Magdeburg, Dessau und Wittenberg

16. Januar 2024, 12:15 Uhr

Sie haben Lust, mal wieder eine Ausstellung zu besuchen? Das sind unsere Tipps: Das Puppentheater in Magdeburg zeigt Figuren aus zahlreichen Inszenierungen von Michael Endes Geschichten. Im Winckelmann-Museum in Stendal werden Karikaturen von antiken Sagen gezeigt. In Köthen sind Fotografien aus Sachsen-Anhalt und in Halle wird ein vergessener Meister gefeiert. Weitere Empfehlungen für Ausstellungen in Sachsen-Anhalt finden Sie in der Übersicht mit Infos zu Öffnungszeiten und Adressen.