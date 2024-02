Bildrechte: Slg und Stiftung Horn im Schloss Gottorf, Schleswig © VG Bild-Kunst Bonn 2023

Empfehlungen Ausstellungen in Sachsen-Anhalt: Fotografie, Geschichte und Sagen – 12 Tipps

13. Februar 2024, 16:21 Uhr

Sie haben Lust, mal wieder eine Ausstellung zu besuchen? Das sind unsere Tipps: Das Puppentheater in Magdeburg zeigt Figuren aus zahlreichen Inszenierungen von Michael Endes Geschichten. Im Winckelmann-Museum in Stendal werden Karikaturen von antiken Sagen gezeigt, in Halberstadt eine Ausstellung von Alexander Kluge, und in Wittenberg beschäftigt man sich mit dem ersten bekannten Philosophen afrikanischer Herkunft in Deutschland. Noch mehr Empfehlungen für Ausstellungen in Sachsen-Anhalt finden Sie in unserer Übersicht, samt Informationen zu Öffnungszeiten und Adressen.