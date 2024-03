Mit einem Zuwachs bei den Besucherzahlen ist am Sonntagabend die diesjährige Leipziger Buchmesse zu Ende gegangen. Wie die Messe mitteilte, konnte sie in diesem Jahr insgesamt 283.000 Tickets verkaufen – 9.000 mehr als im vergangenen Jahr. An das Rekordjahr 2019 reichten die Besucherzahlen dennoch auch in diesem Jahr nicht heran – damals kamen 3.000 Gäste mehr (286.000).