Wer nah am Wasser gebaut ist, sei vorgewarnt. Der Film kommt mit einer ordentlichen Portion Pathos daher und birgt viel Potential zum Mitweinen. Aber, keine Sorge, auf traurige Momente folgen direkt Sätze wie dieser hier: "Wenn die Zahnprothese nicht festsitzt beim Singen, dann ist da ein Druck drauf, du. Und wenn das Ding in die erste Reihe fliegt, dann denken die, das gehört zur Show!" Gibt noch diverse andere solcher Knaller, aber die werde ich nicht alle spoilern.



Der Chor singt Rock, Schlager, Deutschrap und Pop. Ein wildes Mashup, nicht immer wird jeder Ton getroffen, aber darauf kommt es auch gar nicht an. "Heaven Can wait" macht Spaß und gibt Mut und lässt hoffen, im Alter auch noch so viel Freude am Leben zu haben, wie die Sängerinnen und Sänger im Film. Hier trifft geballte Altersweisheit auf unschlagbaren Humor. Macht Spaß und zuversichtlich.