Speerwerfer Thomas Röhler aus Jena hat sich 2016 bei Olympia Gold erkämpft. Bildrechte: IMAGO

Speerwerfer und Olympia-Sieger Thomas Röhler Leichtathlet Thomas Röhler wurde in Jena geboren und ist in der Saale-Stadt auch aufgewachsen. Er besuchte dort das Sportgymnasium. Seinen größten sportlichen Erfolg feierte er in Rio de Janeiro: 2016 holte bei der Olympiade die Goldmedaille. Zwei Jahre später wurde er Europameister im Speerwerfen. Verletzungsbedingt konnte er bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 nicht dabei sein.