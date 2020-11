Gestecke, die im Kern eine Steckmasse haben, halten länger frisch. Wässern Sie das Gesteck regelmäßig, beispielsweise in einer Spüle oder in einer flachen Schüssel. So können sich die verwendeten Pflanzen immer wieder aufs Neue voll mit Wasser saugen und sehen länger gut aus. Auch bei Kränzen bietet es sich an, Steckmasse als Unterlage zu verwenden. Der Kranz muss dann allerdings gesteckt, nicht gebunden werden.