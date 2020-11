Die Höhe der Kerzen sollte etwa das Anderthalbfache der Kranzhöhe bemessen. Ist Ihr Kranz also zehn Zentimeter hoch, können die Kerzen gut und gern 15 Zentimeter hoch sein. In der Regel werden Stab- oder Stumpenkerzen für einen Kranz verwendet, wobei letztere etwas sicherer stehen. Kugelkerzen fehlt es in der Regel an der nötigen Höhe.