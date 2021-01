Mixed Borders im Waterperry Garden im Oxford. Ein Blickfang ist in dieser Rabatte die Lupine 'Masterpiece' mit ihren roten Blütendolden. Bildrechte: MDR/Michael Wenkel

Achten Sie auf die Farbe der Blätter und Blüten: Entscheiden Sie, was gut zusammen und an den gewünschten Standort passt. Außerdem ist die Blühdauer und die Blütezeit ein entscheidendes Kriterium. Ziel der Mixed Borders ist es, die Blüte über die Gartensaison zu strecken. Setzen Sie daher ruhig auf Früh- und Spätblüher! Bei den Frühblühern eignen sich Zwiebelblumen wie Schneeglöckchen. Aber auch Allium ist sehr zu empfehlen, denn je nach Sorte blüht Allium vom Frühjahr bis in den Herbst hinein. Bei den Stauden eignen sich beispielsweise Astern als Spätblüher.



Bei der Wahl der Pflanzen sollte außerdem auf den Wuchs ebenso wie die Beschaffenheit geachtet werden. So kann es beispielsweise gewünscht sein, dass Allium aus einer dichten Fetthenne herauswächst. Wichtig ist bei den Mixed Borders jedoch, dass nicht versehentlich die eine Pflanze die andere verdeckt. Zu guter Letzt ist bei der Pflanzenauswahl, wie sonst auch im Garten, auf den Lichteinfall und den Boden zu achten. Wählen Sie Pflanzen, die sich dort wohlfühlen, wo sie die Rabatte planen.