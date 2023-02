Schneeglöckchen (Galanthus) gelten zusammen mit den Winterlingen und Krokussen als die Frühlingsboten. Typischerweise wachsen sie wild auf Lichtungen, am Waldesrand und im Garten. Doch sie lassen sich durchaus im Topf kultivieren. Dazu belassen Sie die Blumenzwiebeln nach der Blüte in der Erde: Schneeglöckchen sind mehrjährig. Die Blütenstände abschneiden, damit alle Kraft in die Zwiebel geht und im nächsten Jahr austreiben kann. Wenn Sie neue Zwiebeln kaufen, pflanzen Sie diese zwischen September und November für eine Blüte im nächsten Jahr.

Schneeglöckchen können auch im Topf wachsen. Die wilden Arten in freier Natur stehen unter Artenschutz. Bildrechte: MDR/Franziska Nössig