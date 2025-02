Der deutsche Botaniker G.F.W. Meyer (1782 – 1856) nannte diese Gattung aufgrund der prächtig gefärbten Blätter nach dem griechischen kalós = schön und théa = Anblick. Die Gattung wurde in jüngster Zeit in Goeppertia umbenannt. Beide Bezeichnungen sind möglich.

Calathea gelten unter den Gärtnern als schwierige und anspruchsvolle Kultur. Sie benötigen tropisches Kima, also hohe Luftfeuchte und warme Temperaturen. Ihren Ansprüchen wird die Pflanze in Badezimmern gerecht. Generell sollte Sie einmal am Tag mit weichem Wasser besprüht und nicht der Zugluft ausgesetzt werden. Der Topfballen sollte immer gleichmäßig feucht gehalten werden. Staunässe und Ballentrockenheit verträgt die Pflanze nicht. Zum Gießen am Besten weiches, einige Tage altes Wasser verwenden, damit es sich mit Sauerstoff anreichern kann.