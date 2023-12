Ursprünglich hat sich der Name "Gummibaum" etabliert, weil die Pflanze bei Verletzungen einen dicklichen Milchsaft absondert, aus dem Naturkautschuk hergestellt werden kann. Zum kommerziellen Anbau für die Kautschukgewinnung verwendet man jedoch den ertragreicheren Kautschukbaum (Hevea brasiliensis), der nicht mit der Ficus-Gattung verwandt ist.

In den Tropen erreichen die Ficus-Arten die Ausmaße von Bäumen. Dort blühen sie auch und tragen Früchte. In hiesigen Breiten kann man ausgewachsene Gummibäume allenfalls in Tropenhallen sehen, wie beispielsweise dem Gondwanaland im Leipziger Zoo.