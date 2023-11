Die Mehrfarbigkeit der Blätter - in der Fachsprache Panaschierung genannt - ist im Grunde eine Laune der Natur. Durch Mutationen bilden Pflanzen an manchen Stellen weniger oder gar kein Chlorophyll aus, so dass diese Stellen dann weiß oder gelb erscheinen. Züchter vermehren solche Mutanten gezielt, so dass am Ende neue Sorten entstehen.