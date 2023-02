Christian Ludwig Bildrechte: MDR/Dörthe Gromes

Christian Ludwig, unser Experte für dieses Thema Christian Ludwig ist seit der Eröffnung des Gondwanalandes 2011 an Bord. Ursprünglich hat er Zierpflanzengärtner gelernt, später Gartenbau studiert und danach unter anderem im Bereich der Innenraumbegrünung gearbeitet. Am liebsten mag der Zoogärtner seinen ungewöhnlichen Arbeitsplatz ganz früh am Morgen, wenn noch keine Besucher da sind.



Generell rät Christian Ludwig allen Zimmergärtnern zu Geduld und Gelassenheit, wenn der Dschungel auf der Fensterbank mal nicht so schnell wächst wie man das gern hätte.