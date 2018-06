Lavendel im Topf lässt sich gut mit anderen Gewürzen aus dem Mittelmeerraum kombinieren: Zitronenthymian, Rosmarin und Salbei haben ähnliche Ansprüche an ihren Standort. Bildrechte: MDR/Ulrike Kaliner

Andere Regeln gelten, wenn Sie Lavendel in Kübeln haben: Die Pflanzen müssen zurückhaltend gegossen und gedüngt werden. Übertreiben Sie es auf keinen Fall, da Trockenperioden den Lavendel abhärten. Am besten gedeiht die Pflanze in der vollen Sonne, sie verträgt aber auch Standorte im Halbschatten.



Wenn Sie Lavendel im Garten überwintern möchten, verzichten Sie auf Vliese oder andere Abdeckungen. Mit trockenen, frostigen Wintern kommen die Pflanzen grundsätzlich besser klar als mit feuchten und milden. Scheint allerdings an einem sehr frostigen Tag die Sonne, kann das Gewächs vertrocknen. Verwenden Sie in diesem Fall Strohmatten, Laub oder Reisig als Sonnenschutz. An frostfreien Tagen muss Lavendel auch, wie alle Immergrünen im Winter, zurückhaltend gegossen werden.



Lavendel im Topf überwintern Sie am besten an einem frostfreien, aber unbeheizten Platz. Treppenaufgänge, eine helle Garage oder Kellerräume eignen sich zum Beispiel dafür. Möchten Sie Ihren Lavendel im Kübel draußen über den Winter bringen, stellen Sie ihn auf eine dämmende Unterlage - eine Styroporplatte beispielsweise - und umschließen Sie ihn bei Frost mit einer schützenden Strohmatte oder mit Vlies.



Vermehren lässt sich die Gewürz- und Zierpflanze über Stecklinge - ohne Blüten! Die beste Zeit dafür ist der Sommer, es ist jedoch etwas gärtnerisches Geschick notwendig. Im Handel gibt es gut winterharte Züchtungen unter dem Namen "Downderry"- oder Englischer Lavendel.