Ob weiß, hellgelb, lila oder violett, den pflegeleichten Duftsteinrich gibt es in verschiedenen Farben. Unermüdlich bilden die Pflanzen von Mai bis Oktober immer neue, winzige Blüten. Eines haben alle Sorten gemeinsam: Sie duften süß, ihr Geruch erinnert an Vanille und Honig. Bekannt ist die Art auch unter dem Namen Strand-Silberkraut, da sie in ihrer Heimat im Mittelmeergebiet häufig in Küstennähe wächst.