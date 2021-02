Jede Pflanze hat ihren eigenen Biorhythmus und öffnet und schließt ihre Blüten zu einer bestimmten Uhrzeit. Das konnte schon der schwedische Botaniker Carl von Linné im Jahr 1745 beobachten. Er versuchte auch gleich, sich diese Tatsache zunutze zu machen und legte eine Blumenuhr an. Allerdings halten sich die Blüten nicht so genau an das Ziffernblatt, manche blühen sogar ausgesprochen unpünktlich. Die Blütenöffnung ist von der Klimazone, der Jahreszeit und auch den Blumensorten abhängig. Aber generell kann jeder Gärtner beobachten, dass sich die meisten Blüten an einen bestimmten Blühablauf halten.