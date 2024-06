Ob der Kohl direkt ins Beet gesät werden oder lieber erst in Pflanzschalen keimen soll, ist eine Frage des Bodens. In lockerem, feinkrümeligem Boden darf direkt gesät werden. Ist der Boden aber ein Gemisch aus Sand, Schluff und Ton - also ein Lehmboden wie im Garten von Hobbygärtner Jörg Heiß - gibt es Probleme.

Dieser Boden ist fruchtbar, speichert Wasser und Nährstoffe gut. Aber sobald der letzte Regen oder die letzte Bewässerung länger her ist, verklumpen die Erdbestandteile zu harten Brocken, die sich selbst mit rabiaten Methoden kaum zerkleinern lassen. "Wenn alles verklumpt ist, können Sie die Samen nicht in der richtigen Tiefe ausbringen. Die Samen müssen ganz dicht in Erdkrümelchen eingepackt werden, damit die Wasserversorgung gesichert ist. Bei grobem Boden funktioniert das einfach nicht", sagt Gärtner Martin Krumbein von der Erfurter Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau. Er empfiehlt, die Samen in Schalen einzeln auszusäen und im Haus vorzuziehen. "So haben sie vier Wochen Zeit, die empfindlichste Phase ihres Lebens zu überstehen." Bildrechte: MDR/Annett Zündorf

Die Bodenregel gilt übrigens nicht nur für Kohl. Auch andere Gemüse wie Bohnen oder Rucola können entweder direkt gesät oder gepflanzt werden. Entscheidend ist die Bodenstruktur: Je gröber, desto besser ist die Voraussaat. Bildrechte: MDR/Annett Zündorf

Kohlpflanzen sind Starkzehrer. Sie brauchen einen nährstoffreichen Boden, der reichlich mit Kompost versorgt wurde. Eine regelmäßige Düngung mit verdünnter Pflanzenjauche tut den Kohlpflanzen gut. So bekommen sie Wasser und Nährstoffe zugleich. Wer Vierfelderwirtschaft in seinem Kleingarten betreibt, baut den Kohl direkt nach der Gründüngung an.