Saatgut kaufen Das bedeuten die Begriffe auf den Saatguttütchen

Wer Tomaten säen oder pflanzen will, hat die Qual der Wahl. Unzählige verschiedene Sorten stehen zur Auswahl. Rund 35.000 soll es weltweit geben. Jede Sorte hat bestimmte Eigenschaften: Dazu zählen beispielsweise Wuchshöhe, Fruchtgröße und Fruchtfarbe, Resistenzen gegen Krankheiten. Jede Pflanze einer bestimmten Sorte hat die gleichen Eigenschaften . Wichtig: Eine Sorte ist nicht das gleiche wie eine Art.

Alle Tomatensorten gehören zur gleichen Art : Solanum lycopersicum. Wer das nicht so ganz glauben mag, kann sich das bei Hunden verdeutlichen. Sie alle gehören zur Art Canis lupus. Genauso wie der Wolf. Durch lange Zucht sind aus dieser einen Art viele verschiedene Rassen entstanden. Vom Pudel bis zur Dogge: Sie alle gehören zu einer Art und können gemeinsame Nachkommen hervorbringen. Bei Pflanzen gibt es keine Rassen, sondern Sorten. Und das sind bei den Tomaten sehr, sehr viele.

Ein Samen ist erst einmal ein Samen. Wird er bei Saatgutherstellern gekauft, ist er vom Bundessortenamt registriert . Er kann dann unter Biobedingungen gezogen werden oder auch nicht. Das muss jeder Gärtner selbst entscheiden. Aber ist der Samen als Biosaatgut gekennzeichnet, dann stammt er von einer Pflanze , die schon unter Biostandards aufgezogen wurde. Firmen, die Biosaatgut produzieren, bieten meist Sorten an, die samenfest sind.

Pflanzen samenfester Sorten produzieren Samen, aus denen wieder Pflanzen wachsen, welche Samen bilden . Auf diese Weise werden Sorten über Jahrhunderte erhalten . Allerdings gibt es kleine Unterschiede auch innerhalb einer Sorte. So steht bei manchen Tomatensorten auf der Packung, dass die Fruchtgröße zwischen 30 und 50 Gramm betrage. Und dann gibt es bei der Ernte eben größere und kleinere Früchte.

Was aus einem Samen wird, lässt sich in diesem Stadium nicht erkennen. Bildrechte: MDR/Daniela Dufft

Hybride sind Kreuzungen aus zwei Sorten. Ihre Nachkommen sind größer, vitaler und widerstandsfähiger als die Elterngeneration. Hybridfrüchte sehen häufig aus wie gemalt. Sie bilden Früchte gleicher Größe. Allerdings treffen diese Vorteile nur auf die ersten Nachkommen (also quasi die Töchter und Söhne) zweier sortenreiner Elternpflanzen zu. Diese sogenannte F1-Generation ist für viele Gärtner attraktiv, die kein eigenes Saatgut gewinnen möchten. Im kommerziellen Pflanzenbau wird meist diese F1-Generation eingesetzt. Natürlich lassen sich auch diese Samen aussäen. Aber in diesem Fall müssen Gärtner mit dem Überraschungsmoment leben. Denn jede Sorte trägt unsichtbare Pflanzeneigenschaften in ihren Genen, die normalerweise verborgen bleiben, aber bei der Kreuzung zweier verschiedener Sorten wieder zum Vorschein kommen können.