Die Pflanzenauswahl ist die halbe Miete: Setzen Sie auf Sonnenkinder, also Pflanzen, die volle Sonne vertragen. So ersparen Sie sich Misserfolge mit Pflanzen, die andere Standort-Bedingungen brauchen wie zum Beispiel Fuchsien. Doch Achtung: Die Wasseransprüche sind auch bei Sonnenkindern durchaus verschieden. Informieren Sie sich am besten vor der Anschaffung.