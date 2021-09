Hokkaido-Kürbisse gehören ebenfalls zu den Riesenkürbissen, auch wenn sie im direkten Vergleich mit ihren maximal drei Kilogramm Gewicht geradezu winzig wirken. Hokkaidos punkten mit einem echten Vorteil in der Küche: Ihre Schale ist essbar. Nur die Kerne müssen entfernt werden, der Rest darf in den Kochtopf. Typische Sorten sind "Green Hokkaido" und "Red Kuri".

Flaschenkürbisse (Lagenaria siceraria) gehören zur Familie der Kürbisgewächse. Die auch Kalebassen genannten Kürbisse sind keine ganz engen Verwandten der anderen Kürbisse. Aber die noch jungen Früchte werden in einigen Ländern der Welt gegessen. Wichtiger sind die Flaschenkürbisse in ausgereifter Form. In vielen Teilen der Welt wird die ausgehöhlte Frucht getrocknet. Die Schale ist dann hart und wasserundurchlässig. Sie dient als Gefäß zur Aufbewahrung von Lebensmitteln oder zum Bau von Musikinstrumenten.

Winterkürbisse sollten erst dann geerntet werden, wenn sie hohl klingen und der Stängel verholzt und schrumpelig ist. Erst dann schmecken sie richtig gut und können lange gelagert werden. Damit die Frucht auch wirklich lange hält, sollte sie von anhaftender Erde befreit werden. Zwei Wochen Lagerung bei etwa 20 Grad Celsius bewirken, dass der Kürbis noch etwas nachreift, bevor er dann bei etwa zehn bis zwölf Grad Celsius eingelagert wird. Ideal ist ein Platz in einem luftigen Holzregal. Aber auch die hängende Aufbewahrung in einer Feinstrumpfhose hat sich bewährt.

In Zuchtbetrieben werden die Pflanzen von Hand bestäubt. So ist gesichert, dass wirklich nur das Erbgut der gewünschten Sorte in den Samen enthalten ist. Saatgut sollte deshalb nur von Gärtnern vermehrt werden, die wissen, was sie tun. Alle anderen kaufen besser Samen oder Pflanzen in der Gärtnerei. Zierkürbisse dürfen generell nicht gegessen werden.