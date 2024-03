Im Frühjahr ist ein guter Zeitpunkt für den Rückschnitt von Rosen. Bisher konnte man sich dabei an der Forsythienblüte orientierten. Diese setzt inzwischen in vielen Gärten aber früher ein, mitunter schon im Februar. Ein Rückschnitt zu diesem Zeitpunkt erhöht das Risiko von Frostschäden an der Rose. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte daher die Schere erst im April ansetzen. Im Sommer darf ruhig noch einmal nachgeschnitten werden. Wird Verblühtes dann bis zum nächsten, gut entwickelten Auge zurückgeschnitten, kommt es zu einem zweiten Flor.