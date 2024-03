Für den Rosenrückschnitt im Frühjahr galt bisher folgende Regel: Die Gartenschere kann in der Zeit von der Forsythien- bis zur Kirschblüte angesetzt werden. Zeigen die Rosen zu diesem Zeitpunkt bereits neue Triebe und erste Blätter, schadet ihnen der Rückschnitt nicht.

Allerdings kommt die Blüte der Forsythie seit einigen Jahren immer früher, in einigen Lagen sogar schon Mitte Februar, so dass sie keinen verlässlichen Anhaltspunkt mehr bietet für den Rosenschnitt im Frühjahr. Gartenfachberaterin Brigitte Goss wartet sogar bis April, um die Gefahr von Frostschäden an frisch geschnittenen Rosen zu verringern.