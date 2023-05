Der Gemeine Rosenkäfer (Cetonia aurata) gehört zur Familie der Blatthornkäfer. Zu dieser Familie gehören Berühmtheiten wie der Pillendreher, Maikäfer oder die geschützten Hirschkäfer und Nashornkäfer. Im Sommer kann man den Rosenkäfer an Rosen, Schneeball, Hartriegel, Holunder, Flieder sowie an Disteln und Doldenblütlern beobachten. Er ernährt sich von Pollen, Blütenblättern und süßen Pflanzenteilen und richtet in dieser Lebensphase keinen nennenswerten Schaden an Pflanzen an.