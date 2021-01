Woll- und Schildläuse kommen in erster Linie an holzigen Pflanzen vor. Beide Lausarten schädigen die Pflanzen, indem sie den Saft aus verschiedenen Pflanzteilen saugen. Die Pflanzen reagieren darauf mit Wachstumsstörungen und Verkrüppelungen. Die Läuse sind auf den ersten Blick oft nicht zu erkennen.

Sie verbergen sich unter deckelartigen Schutzschilden und wolligen Ausscheidungen. Unter einem Schild oder einer Wachsschicht befinden sich auch die Eier der Schädlinge, gut geschützt wie in einer Kapsel. Betroffen sind oft Kübelpflanzen, wie Zitrusgewächse oder Oleander, aber auch Orchideen, Sukkulente und Kakteen. Woll- und Schildläuse sind sehr lästig, können sich schnell ausbreiten. Ist eine Pflanze befallen sollte sie schnell separiert werden und behandelt werden, damit andere Pflanzen nicht angesteckt werden.

Wollläuse sitzen gern in den Blattachsen von Pflanzen Bildrechte: MDR/ Brigitte Goss

Sitzen die Schädlinge an verholzten Pflanzenteilen können Sie die betroffenen Pflanzenteile vorsichtig abbürsten und wenn möglich die Blätter abwaschen. Ideal ist das Abbrausen in der Dusche oder Badewanne. Auch Töpfe und Stäbe sollten gereinigt werden. Brigitte Goss empfiehlt, die Erde komplett auszutauschen. Auch in der groben Erde der Orchideen können sich die Schädlinge verstecken - abbrausen allein reicht hier nicht aus.