In vielen Regionen sind Walnüsse in dieser Gartensaison mit Schadorganismen befallen. Diese Pflanzenprobleme sind in dieser Ausprägung neu und lassen sich auch auf die Witterung der vergangenen Jahre zurückführen. Für die Schäden an den Walnüssen können drei unterschiedliche Schadorganismen verantwortlich sein: die Pilzerkrankung Marssonina, der Bakterienbrand oder die Walnussfruchtschalenfliege beziehungsweise die Walnussfruchtfliege.