Im Winter suchen sich Tiere ein ruhiges und warmes Plätzchen. Igel und Amphibien kriechen in Laubhaufen, Benjeshecken und Steinmauern. Siebenschläfer, Spatzen und Meisen ziehen sich in Nistkästen zurück. Eichhörnchen schlafen im Kobel.

Und Insekten? Insekten haben ein Problem: Im Gegensatz zu Säugetieren, Amphibien und Vögeln können sie ihre Körpertemperatur nicht selber regulieren. Sie sind darauf angewiesen, den richtigen Platz zum Überwintern zu finden. Manche von ihnen kriechen unter Baumrinde, in Laubhaufen oder andere warme Ecken. Andere ziehen ins Insektenhotel oder Totholzhaufen. Vor allem Wildbienen nutzen das Angebot, in Holz, Bambus und Stroh eine gemütliche Unterkunft zu finden. Aber es gibt auch andere Tricks, um gut über den Winter zu kommen.

Schmetterlinge wie das Tagpflauenauge und der Kleine Fuchs suchen in Holzschuppen, Scheunen oder warmen Kellern einen frostfreien Platz.

Marienkäfer und Florfliegen suchen Schutz im Haus oder überwintern in hohlen Pflanzenstängeln.

Der Admiral war früher ein Wanderfalter. Er flog über die Alpen ans Mittelmeer und kam im Frühling zurück. Jetzt bleibt er einfach gleich da. Er überwintert in Baumhöhlen.

Aurorafalter und Weißlinge verbringen die kalte Jahreszeit im Puppenstadium - versponnen im Boden oder als Gürtel- und Stürzpuppe an Pflanzenstängeln.

Der Zitronenfalter braucht keine besondere Unterkunft. Er benutzt eine ganz spezielle Strategie: Im Winter scheidet er überflüssiges Wasser aus und reichert stattdessen Glycerin an. Das wirkt wie ein Frostschutzmittel. Wird es kalt, fährt der Stoffwechsel des Falters fast auf Null herunter, aber er gefriert nicht. Auf diese Weise kann er Temperaturen bis zu minus zwanzig Grad Celsius überstehen.

Die meisten erwachsenen Libellen sterben im Herbst. Die Eier überwintern und im Frühling schlüpfen kleine Libellenlarven. Diese wiederum überwintern im nächsten Jahr an einem geschützten Platz.

Hummeln sterben im Herbst. Eine neue Königin schlüpft. Sie überwintert in einer Art Kältestarre in Mauerritzen, unter Laub oder im Boden. Besonders gern überwintern Hummelköniginnen in Mäusenestern.