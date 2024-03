Vor der Überwinterung sollten unbedingt die alten Blüten, Samenstände sowie kranke Pflanzenteile abgeschnitten werden. Fruchttragende Arten wie die Feige sollten Sie abernten. Einen eventuellen Bewuchs des Kübels mit Beikräutern können Sie schonend entfernen. Bildrechte: MDR/Dörthe Gromes

Manche Pflanzen brauchen einen Rückschnitt vor dem Umzug ins Haus. So überwintern die Pflanzen besser und können außerdem platzsparend untergestellt werden. Schneiden Sie die Pflanzen am besten direkt vor dem Umzug zurück, frühestens aber ein bis zwei Wochen vor dem Einräumen. So besteht keine Gefahr, dass sie noch einmal zum Neuaustrieb angeregt werden. Bildrechte: Daniela Dufft

Aber es gibt auch Pflanzen, die einen Rückschnitt vor der Überwinterung nur schlecht vertragen, zum Beispiel die Mandevilla. Sie wird erst im Frühjahr zurückgeschnitten, wenn sie wieder in den Garten umzieht.

Die Schmucklilie neigt dazu, dass sie den Topf schnell durchwurzelt und sprengt. Wenn man sie aus dem Winterquartier holt, ist es sinnvoll, sie zu teilen und umzutopfen. Oft hat sie sich so in den Topf hineingepresst, dass nichts Anderes übrigbleibt, als den Topf zu zerstören. Der Agapanthus kann dann mit einem scharfen Spaten geteilt und der Wurzelballen so eingekürzt werden, dass er in die neuen Töpfe passt. So werden schnell mal aus einer Pflanze vier Stück. Die Schmucklilie ist sehr wüchsig und verträgt diese etwas grob anmutende Vorgehensweise gut, sagt Gartenfachberater und Überwinterungs-Experte Ronald Meißner vom Pflanzencenter Kühne aus Dresden-Weixdorf. Bildrechte: MDR/Jörg Heiß

Informieren Sie sich also vorher über die Schnittbedürfnisse Ihrer Kübelpflanze.

Im Spätsommer und Frühherbst sollte allmählich weniger gegossen und gedüngt werden - natürlich abhängig vom jeweiligen Wetter. In heißen Spätsommern gießen Sie länger als in kühlen Jahren. Hat man am Anfang der Saison Langzeitdünger bei den Kübelpflanzen verwendet, passt sich dieser den Witterungsverhältnissen im Spätsommer an.

Bei einer regelmäßigen Flüssigdüngung reduzieren Sie diese entsprechend den Witterungsverhältnissen im Verlauf des Septembers. Die meisten Kübelpflanzen werden nach dem Reinräumen nicht mehr gedüngt. Es gibt jedoch Ausnahmen, etwa wenn Zitruspflanzen im Winterquartier Mangelerscheinungen zeigen.