Viele Zimmerpflanzen werden in Töpfen voller Erde kultiviert, die meist Torf enthält und gerade im Winter zu einer Invasion von Trauermücken führen kann. Doch es gibt Alternativen: Bei der so genannten Hydrokultur werden mineralische Substrate verwendet. Beispiele sind Seramis aus Tongranulat und Lechuza aus Bims, Zeolithen und Lava für die Kultivierung genutzt. Die Wurzeln der meisten Zimmerpflanzen können in den Steinchen gut Halt finden und bekommen in dem porösen Substrat ausreichend Luft und Wasser. Die Granulate können außerdem problemlos Nährstoffe speichern und abgeben. Ein weiterer großer Vorteil: Das Material kann immer wieder verwendet werden und ist somit nachhaltiger als herkömmliche Zimmerpflanzenerde.