Die letzte Rechnung im Gartenmarkt war wieder mal höher als geplant? Oh ja! So ein Garten kann ganz schön ins Geld gehen. Aber gerade als Gemüsebauer und Obstbaumbeernter lässt sich knallhart Geld verdienen beziehungsweise sparen. Das Institut für Ökologische Wirtschaftsforschung erforscht, wieviel in städtischen Gärten angebaut wird. So werden allein in Berliner Gärten jedes Jahr etwa 7.600 Tonnen Gemüse, Kartoffeln und Kräuter geerntet. Das entspricht einem Wert von 10 Millionen Euro. Sehr interessant ist eine eigene Aufstellung: Notiere doch mal übers Jahr, wie viele Kilo Äpfel, Zucchinie und wie viele Bund Petersilie Du mit in die Küche nimmst. Ausgaben für Wasser, Saatgut und Erde darf man nicht vergessen. Trotzdem kommt am Ende vemutlich ein sattes Plus heraus.