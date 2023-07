Bayreuther Festspiele AR-Bilderflut im Festspielhaus: Der neue "Parsifal" überzeugt jedoch einzig musikalisch

Das Experiment, Wagners "Parsifal" gleichzeitig analog (Bühne) und digital (AR-Brille) zu präsentieren, bietet am Ende eine dreidimensionale Disney-Erlebniswelt, die in ihrer assoziativen Bebilderung der Handlung Herz und Hirn kaum anzuregen vermag. Kundry und Klingsor als singende Totenschädel – geschenkt! Menschen-Avatare, die auf das Publikum zu marschieren, zuckende Herzen, die letzten Flügelschläge blut-triefender Schwäne, anmutige Schmetterlinge, zwei Lämmlein und florale Dekoration in rauen Mengen. Jay Scheib und sein Team fanden leider nur wenige aussagekräftige Icons, wie eine vom Speer durchbohrte Weltesche, eine Schaukel aus Schwertern oder den durchs Universum trudelnden Zivilisationsmüll wie Plastik, Autos, Batterien oder Laptops.

Damit deutete Scheib erst im dritten Akt eine eigenständige, virtuell-generierte Erzählebene an: Wir sind es, die Umwelt und Natur zerstören, wir bedürfen der Erlösung von all den Gütern der Wohlstandsgesellschaft. Folgerichtig vernichtet Parsifal am Ende den Kobalt-Gral, um mit Kundry in eine ungewisse Zukunft zu gehen. Ein von Anfang bis Ende durchdachtes Regiekonzept sieht anders aus.

Auch die Sängerbesetzung war exzellent und Festspiel-würdig: Andreas Schager z.B., der erst vor zwei Wochen als Sänger der Titelpartie einsprang und als Typ wunderbar passt. Seine Stimme füllt jeden Raum, spricht am besten im Forte an, dann auch mit gehörigem Vibrato, aber gestern stimmte das Gesamt-Paket. Geradezu frenetisch gefeiert wurde Elīna Garanča: Sie debütierte 2021 als Kundry an der Wiener Staatsoper, sprang im Mai in Bayreuth als Kundry ein und ist eine überragende Sänger-Darstellerin. Ihre kühl-intellektuelle Bühnenpräsenz und ihre kultivierte Art, diese Partie zu gestalten, nötigen Bewunderung ab. Insofern stellte Garanča sogar Georg Zeppenfeld als Gurnemanz ein wenig in den Schatten, gleichwohl man ihn wie stets problemlos verstand, sie hingegen kaum. Last but not least sind auch Derek Welton als Amfortas, Tobias Kehrer als (jugendlicher) Titurel und Jordan Shanahan als teuflisch-androgyner Klingsor zu nennen, die allesamt überzeugten.