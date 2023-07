Seither pilgern Jahr für Jahr Wagner-Enthusiasten aus aller Welt in die fränkische Provinz, um auf viel zu harten Holzsitzen ebenso hoch-konzentriert wie temperiert im nicht klimatisierten Festspielhaus Wagners Musik zu hören und sich en passant an den szenischen Neu-Interpretationen abzuarbeiten.

Mit ebenso schöner Regelmäßigkeit werden vor Beginn der Festspiele Skandale und Skandälchen produziert. In diesem Jahr betrifft es die zahlreichen Umbesetzungen sowie die Tatsache, dass einige Vorstellungen (allen voran der RING in der Inszenierung von Valentin Schwarz) nicht ausverkauft sind, was auch an den gestiegenen Preisen liegen mag.