"Ich bin Günther Anton Krabbenhöft, bin 78 Jahre jung. Und was ich mache? Das lässt sich mit einem Wort zusammenfassen: Ich lebe!" Der Granfluencer signalisiert damit, wie er zum Thema Alter oder Älterwerden steht. Wer Günther A. Krabbenhöft auf Social Media folgt, erlebt den gut angezogenen und äußerst quirligen (Un-)Ruheständler, wie er die nächste Schaukel im Park, genauso wie die Clubs in Berlin und, tanzender Weise, gerne auch diverse öffentliche Plätze unsicher macht. Kurzum: Die Stil-Ikone Krabbenhöft will so gar nichts vom Ruhestand wissen: "Für Freude, Leidenschaft und Energie – also da gibt es keine Altersgrenze", macht der Granfluencer deshalb auch schon einmal unmissverständlich klar.

Granfluencer ist eine Wortkombination aus "Grandparents" (Großeltern) und Influencer.

Nachrichtensendungen, Magazine und Programme ohne prägnante Darstellungen von Alter und Grenzen – das wäre Lösung, um dem Einwand entgegenzuwirken, dass Medien häufig eintönig gestaltete Bilder vom Alter zeigen würden. Denn oft geben diese den zahlreichen Facetten vom Älterwerden oder auch vom Altsein nur wenig Raum. Und "wenn man immer wieder mit diesen medialen Botschaften konfrontiert wird – das kann eben genau dazu führen, dass ich mich auch überflüssig fühle gesellschaftlich, dass ich mich abgehängt fühle", erklärt Eva-Marie Kessler, die als Professorin für psychologische Alternsforschung mit ihrem Team, erforscht hat, in welchen Zusammenhängen ältere Menschen in Medien vorkommen.

Nicht zuletzt entsteht oft der Eindruck, dass etwa Hintergrundbilder in Nachrichtensendungen, vor allem Auszüge mit besonders betagten und schwachen Menschen zeigen würden, während man in Serien ewige Jugend zelebriert. Eva-Marie Kessler spricht hier von einer Polarisierung: "Auf der einen Seite wird demografischer Wandel, also das gesellschaftliche Altern als Krisenszenario dargestellt. Und auf der anderen Seite, wenn es um die Darstellung von einzelnen älteren Charakteren geht, zum Beispiel jetzt in Fernsehserien oder in Spielfilmen, dann sind es oft im Gegensatz dazu, aber Personen, die besonders aktiv und fit, technikaffin, sportlich, berufstätig sind. Und das ist ja so eine gewisse Widersprüchlichkeit auch im Altersbild in den Medien."

Vielleicht ist es ja an der Zeit, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass es keine Zweiteilung gibt – in die Jungen und die Alten, sondern dass es eigentlich nur gibt: dieses Wir, wenn wir älter werden. Eva-Marie Kessler | Psychologische Alternsforscherin

Medien an sich zeigten somit insgesamt nur wenige Seiten vom Älterwerden. Seit der Corona-Pandemie hat sich noch zusätzlich der Eindruck von schwachen, hilfsbedürftigen Menschen verfestigt. Der Begriff "Alter" ist negativ besetzt und dient insbesondere als Sammelbegriff für die Lebensphase Alter. In Verbindung mit bestimmten Begriffen wie Beschwerden, Krebs und Pflegeheim prägen Medien dabei zusätzlich ein Negativbild. Eine differenzierte Sprache für die verschiedenen Altersgruppen zu finden, empfindet Eva-Marie Kessler als wichtig: "In dem wir von Erwachsene im hohen und sehr hohen Lebensalter sprechen zum Beispiel und nicht von 'den Älteren'. Vielleicht auch konkreter sagen, wen meinen wir denn, wenn wir über die Älteren sprechen." In Hinblick auf die Medien meint sie: "Was man auch weiß: Bei Älteren kommen auch gut Formate an, die für alle Altersgruppen interessant sind." Die Alternsforscherin spricht sich deshalb dafür aus, "dass alte Menschen mehr eine Stimme bekommen im öffentlichen Diskurs". Und sie stellt fest: "Vielleicht ist es ja an der Zeit, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass es keine Zweiteilung gibt – in die Jungen und die Alten, sondern dass es eigentlich nur gibt: dieses Wir, wenn wir älter werden."

Auch Silke Burmester sieht klischeehafte Bilder und die Altersdarstellung in der Fernsehlandschaft sowie deren stereotype Einordnung kritisch. Die Journalistin sagt von sich selbst, dass sie einer Generation angehöre, die von Popkultur geprägt wurde: "Wir sind mit David Bowie sozialisiert, wir werden nicht anfangen, mit 60 Schlager zu hören", zitiert sie eine Freundin von sich.

Wenn die Gesellschaft den Scheinwerfer nicht mehr auf uns richtet, dann tun wir es eben selbst! Silke Burmester | Journalistin