Auf vielen Plattformen gibt es Einstellungsmöglichkeiten, mit denen gewalthaltige Inhalte teilweise blockiert werden können, absoluten Schutz bieten diese jedoch nicht:



X (ehemals Twitter)

Auf X (ehemals Twitter) bestehen in den Einstellungen mehrere Möglichkeiten, die zum Teil vor dem ungewollten Ansehen von Gewaltvideos schützen können. Zum einen kann in den Einstellungen das Häkchen bei "Medien anzeigen, die sensible Inhalte beinhalten können" entfernt werden. Wenn Inhalte von den Erstellern als "sensibel" gekennzeichnet wurden oder von anderen Nutzerinnen und Nutzern gemeldet wurden, werden diese Inhalte nicht mehr angezeigt. In den Einstellungen können auch ganze Accounts oder bestimmte Wörter stummgeschalten werden. Jan Claas van Treeck weist jedoch darauf hin, dass dadurch auch informative Inhalte zu den Themen ungewollt blockiert werden können. Weitere Informationen finden sich im Hilfe-Center von X. Allerdings bieten auch diese Einstellungen keinen garantierten Schutz



TikTok

Da die Nutzung der Kurzvideo-App TikTok stark an die Empfehlungen des Algorithmus gebunden ist, muss hier dem Algorithmus mitgeteilt werden, was man sehen möchte und was nicht. Jörg Schieb empfiehlt hier aktiv auf den persönlichen Algorithmus einzuwirken: "Interagieren Sie mit Inhalten, die Sie mögen. Wenn Sie ein Video liken, kommentieren oder teilen, signalisiert dies dem Algorithmus, an solchen Inhalten interessiert zu sein." Mit dem "Nicht interessiert"-Button könnten dagegen Inhalte markiert werden, die der Algorithmus in Zukunft nicht mehr zeigen soll. Die Funktion lässt sich aktivieren, indem man mit dem Finger lange auf das entsprechende Video drückt.



Grundsätzlich gelte laut Jörg Schieb immer: "Brutale Inhalte melden, damit sie nicht auch noch andere sehen müssen." Auf den meisten Plattformen geht das einfach über die Einstellungen am Beitrag selbst.