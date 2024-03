"Wenn die Instagram- und Facebook-Accounts öffentlich sind, kann eigentlich jeder so ein Foto einfach runterladen. Das ist problematisch, weil ist das Bild einmal im Netz, dann kannst du nicht mehr kontrollieren, was damit passiert", gibt Ildikó Bruhns, Projektleiterin von Safer Kids Online, einen ersten Einblick in die Problematik des Sharentings.

Durch das unbedachte Teilen von Fotos ihrer Kinder im Internet, riskierten Eltern deren Missbrauch – etwa durch Datenhändler, Cyberkriminelle oder pädophile Gruppen. Und auch wenn es vielleicht "nur" das Teilen in der Whats-App-Gruppe oder mit den Freunden auf Facebook ist: Wahrscheinlich hat jeder von uns Follower in den sozialen Netzwerken, die wir nicht wirklich gut oder auch gar nicht kennen – und mitunter auch "weniger bekannte" Personen in den von uns frequentierten WhatsApp-Gruppen und Co.

Sandra Frankenhäuser, Pressesprecherin des Landeskriminalamtes Thüringen, empfiehlt: "Bei WhatsApp gibt es diese Privatsphäre-Einstellungen, die sollte man auch tatsächlich nutzen. Selbst ich erlebe es immer wieder, wenn mir Bekannte im großen Bekanntenkreis ihre Nummer geben, dass ich dann auf einmal den Status dieser Menschen sehe, obwohl ich mit denen nur ganz kurzen Kontakt hatte. Da sind teilweise sehr detaillierte, intime Bilder dabei. Wo ich sage, das kann man so nicht machen. Da sollte man intensiv drüber nachdenken, sowas einzustellen."

Dieser Bedrohung der Privatsphäre und Sicherheit ihrer Kinder sind sich viele Eltern bei der Bilder- und Video-Veröffentlichung nicht bewusst. Dabei ist die Formel recht einfach: Je mehr und bedenkenloser im digitalen Raum gepostet wird, umso mehr Informationen können andere daraus gewinnen und für andere Zwecke nutzen. Weiterführend betrachtet gehen Experten bei diesem Punkt sogar davon aus, dass bis 2030 gut zwei Drittel aller Fälle von Identitätsdiebstahl in Verbindung mit dem sogenannten "Sharenting" stehen werden.

Hinzu käme bei all den Überlegungen, so Ildikó Bruhns, dass man mit Hilfe technischer Tools und Künstlicher Intelligenz bereits heute fast alles bearbeiten kann: "Man kann das Kind in einen peinlich, vielleicht gefährlichen, im schlimmsten Fall missbräuchlich oder pornografischen Kontext setzen und dafür braucht es nicht besonders viele Skills. Das kann eigentlich mit ein bisschen Übung jeder. Man kann geklaute Bilder so manipulieren, dass man gefälschte Ausweise oder Pässe machen kann. Man kann aus Videodateien Audiofiles rausziehen und kann die verwenden, um Deepfakes, also gefälschte Sprachnachrichten zu machen."